El máster que forma a especialistas de español en todo el mundo continuará cuatro años más

La Universidad de León, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española han renovado para los próximos cuatro años el convenio que permite impartir el máster de formación permanente en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística, una de las principales iniciativas internacionales para la formación de especialistas en lexicografía y corrección lingüística del español.

El acuerdo da continuidad al proyecto impulsado hace 14 años por el académico leonés Salvador Gutiérrez Ordóñez, con el objetivo de dotar de reconocimiento universitario a una formación promovida en el marco de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y la Asale, y que ya ha contribuido a formar a más de 300 especialistas que hoy desarrollan su labor en academias de la lengua, universidades, editoriales y centros de investigación de todo el ámbito hispanohablante.

La renovación del acuerdo permite consolidar un proyecto académico de "enorme prestigio internacional" que sitúa a la Universidad de León "en el centro" de la formación especializada en lexicografía y corrección lingüística del español, según ha destacado la coordinadora del programa en la Universidad de León, Milka Villayandre, para quien el máster no es "uno más", sino la formación "de referencia" para quienes, en muchos casos, se incorporarán a las academias de la lengua de sus respectivos países.

Estos estudios combinan una primera fase de formación online, desarrollada entre septiembre y diciembre, con un periodo presencial impartido principalmente en el Centro de Estudios de la Real Academia Española, en Madrid, para culminar en la Universidad de León. En su impartición participan académicos, lingüistas y especialistas de la RAE, de las academias americanas de la lengua, de la propia universidad leonesa y de numerosas universidades e instituciones nacionales e internacionales.

En su última edición participaron 23 alumnos procedentes de 21 de los 23 países que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre ellos Argentina, Chile, México, Filipinas, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.