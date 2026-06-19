El alumnado de máster y posgrado de la Universidad de Barcelona podrá realizar prácticas remuneradas en el Departamento de Unión Europea y Acción Exterior

El alumnado de máster y posgrado podrá acceder al nuevo programa de prácticas profesionales remuneradas impulsado por el Departamento de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, en el marco de un convenio de cooperación educativa con las universidades públicas catalanas y el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI).

El acuerdo, firmado en el Palau de la Generalitat, permitirá que estudiantes de formación avanzada en ámbitos como relaciones internacionales, estudios europeos, cooperación al desarrollo, derecho internacional o políticas públicas puedan realizar estancias formativas tanto en los servicios centrales del departamento, en Barcelona, como en las delegaciones del Gobierno en el exterior.

El programa se diferencia de otras iniciativas similares al estar específicamente dirigido a alumnado de máster y posgrado, e incorpora la posibilidad de realizar prácticas en la red exterior de la Generalitat, lo que amplía las oportunidades de formación en contextos internacionales.

En total, se prevé que 200 estudiantes se beneficien de esta iniciativa en los próximos cuatro años, de los cuales 176 procederán de universidades públicas y del IBEI, y 24 de universidades privadas. Las prácticas tendrán una duración de entre 350 y 450 horas y serán remuneradas con una ayuda de 10 euros brutos por hora, abonada mensualmente.

En el caso de las estancias en el extranjero, la ayuda económica se ajustará para cubrir los gastos de desplazamiento y el coste de vida del país de destino, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar barreras socioeconómicas en el acceso al programa.

La selección del alumnado se realizará en base a criterios consensuados entre el departamento y las universidades, como la nota media del expediente académico o el conocimiento de catalán y lenguas extranjeras, entre otros requisitos.