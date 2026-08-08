Explora Journeys estrena el Explora III en Barcelona, su primer buque propulsado por GNL

Explora Journeys, la marca de viajes marítimos de alta gama del Grupo MSC, ha inaugurado oficialmente este fin de semana en el Puerto de Barcelona el Explora III, su nuevo buque insignia y el primero de la compañía equipado con tecnología de propulsión mediante gas natural licuado (GNL).

La llegada del barco a Barcelona supone un nuevo paso en el plan de expansión de la división de ultra lujo del grupo, que contempla una inversión superior a los 7.000 millones de euros para desarrollar una flota de seis buques de aquí a 2028.

La ceremonia de presentación se celebró junto a la terminal del Grupo MSC y contó con la presencia del presidente ejecutivo de la división de cruceros de la compañía, Pierfrancesco Vago; la presidenta de Explora Journeys, Anna Nash; y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell. La educadora marina y National Geographic Educator Cristina Ozores ejerció como madrina del buque durante el tradicional corte de cinta.

Vago señaló que la incorporación del Explora III sitúa a la compañía en el “ecuador” de su objetivo de contar con seis barcos de ultra lujo en 2028 y destacó el papel estratégico de Barcelona dentro de la actividad de la compañía.

El directivo también presentó el nuevo buque como un ejemplo de la capacidad de la construcción naval europea, al considerar que el sector constituye una de las principales fortalezas industriales del continente.

Más espacio y una apuesta por la exclusividad

El Explora III busca atraer a un perfil de viajero internacional de alto poder adquisitivo mediante una propuesta basada en una menor densidad de pasajeros y una mayor superficie dedicada a espacios comunes.

El barco ofrece 19,5 metros cuadrados de espacio público por pasajero, una de las ratios más elevadas del sector, según la compañía, con el objetivo de reforzar una experiencia de viaje basada en el espacio y la privacidad.

La presidenta de Explora Journeys, Anna Nash, definió la inauguración como un momento relevante en la evolución de la flota y aseguró que la propuesta de la marca pretende ir más allá del diseño del barco para centrarse en la experiencia del pasajero y en su relación con el océano.

La compañía identifica esta filosofía con el concepto “Ocean State of Mind”, una experiencia orientada a favorecer la desconexión y la reconexión personal durante el viaje.

Primer buque de Explora Journeys con GNL

Desde el punto de vista tecnológico, una de las principales novedades del Explora III es que se trata del primer barco de la marca propulsado por gas natural licuado.

Esta tecnología permite reducir de forma significativa las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno. El buque está además diseñado para poder incorporar en el futuro combustibles como biocombustibles sintéticos y bio-GNL, en función de su disponibilidad.

El barco incorpora también un sistema de conexión eléctrica a tierra (shore power), que permite apagar sus motores auxiliares durante las escalas en los puertos que disponen de la infraestructura necesaria. De este modo, se eliminan las emisiones locales mientras permanece atracado.

La madrina del buque, Cristina Ozores, vinculó esta tecnología con la necesidad de reforzar la relación entre turismo y protección del medio marino. Ozores, que desarrolla programas de restauración de praderas de posidonia, defendió la necesidad de promover una mayor conexión con el océano y de fomentar su conservación.

Diseño italiano y lujo a bordo

Construido en los astilleros italianos de Fincantieri y entregado anticipadamente en Génova el pasado 23 de julio, el Explora III incorpora 19,2 metros adicionales de eslora respecto a sus predecesores, destinados principalmente a ampliar las zonas comunes y las suites.

Entre sus principales novedades figura una segunda Owner's Residence, de 315 metros cuadrados y diseñada por la creadora española Patricia Urquiola.

El lobby principal también ha sido renovado con mármoles Perlato di Sicilia y Sahara Noir y luminarias de cristal de Murano de la firma Venini.

La oferta gastronómica incluye la nueva bodega The Cellar, con más de 350 referencias internacionales y ediciones limitadas de la bodega Il Palagio, propiedad del músico Sting. El barco incorpora además The Chef's Table, una experiencia gastronómica personalizada en la que el menú se diseña con el huésped.

La propuesta comercial incluye la primera boutique en el mar de la firma de alta joyería y relojería Chopard, además de espacios de Rolex, Cartier, Piaget y Mandala by Ocean Atelier, la firma de joyería propia de Explora Journeys.

Rumbo a Lisboa y después al Atlántico Norte

Antes de su presentación oficial en Barcelona, el Explora III realizó un viaje de pruebas entre Génova y Civitavecchia, en el que participó el tenista Jannik Sinner, embajador global de Explora Journeys. Durante ese recorrido inauguró la pista deportiva del barco y se convirtió en el primer miembro honorario Diamond del Explora Club.

Tras su presentación en Barcelona, el buque inició el 3 de agosto su viaje inaugural de siete noches con destino a Lisboa.

Posteriormente, el Explora III continuará su primera temporada operativa hacia el norte de Europa, Islandia, Groenlandia y la costa este de Norteamérica.

Su entrada en servicio permite a Explora Journeys avanzar en el objetivo del Grupo MSC de disponer de seis buques de ultra lujo operativos en 2028, consolidando una división orientada al segmento de mayor poder adquisitivo dentro del mercado internacional de cruceros.