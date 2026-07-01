Exteriores eleva a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto sobre innovación asiática organizado por Casa Àsia en Barcelona

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 el número de españoles fallecidos y a 150 los desaparecidos tras los terremotos registrados en Venezuela la semana pasada, además de confirmar que 11 ciudadanos españoles permanecen bajo los escombros.

Albares ha ofrecido estos datos en declaraciones a los medios tras despedir al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que parte hacia Venezuela para reforzar la atención sanitaria de emergencia en las zonas afectadas por los seísmos.

El ministro ha señalado además que este miércoles está previsto el aterrizaje en Madrid de un nuevo vuelo de repatriación procedente de Venezuela, con alrededor de 130 pasajeros, entre los que se encuentran 92 ciudadanos españoles, además de venezolanos y nacionales de otros países con los que España está colaborando en el retorno.

Las autoridades venezolanas han informado de que el balance del desastre asciende ya a más de 1.900 fallecidos y más de 10.500 heridos, a consecuencia del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 y sus posteriores réplicas.