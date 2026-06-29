La Guaira recupera parte de sus servicios básicos mientras continúan las labores de rescate tras los terremotos

El estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, comienza a recuperar progresivamente sus servicios esenciales mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de supervivientes y la atención a los damnificados.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en las últimas horas de que las redes de electricidad, agua y carreteras han alcanzado distintos niveles de recuperación tras los graves daños provocados por los seísmos. Según sus datos, el suministro eléctrico se ha restablecido en un 75 por ciento, el servicio de agua en un 68 por ciento y la red vial presenta una recuperación del 90 por ciento, permitiendo recuperar gran parte de la movilidad en el territorio.

"Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el estado, al igual que el agua, que tiene una recuperación del 68%, y la vialidad, que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", señaló Rodríguez en un mensaje difundido públicamente.

La mandataria aseguró además que los equipos de emergencia continúan desplegados y que las operaciones de rescate no se han detenido, después de que durante la jornada del domingo se localizaran nuevas personas con vida entre los escombros.

Rodríguez agradeció el trabajo de los equipos de salvamento nacionales, así como de los bomberos, cuerpos de protección civil, fuerzas de seguridad y efectivos internacionales que se han desplazado hasta Venezuela para colaborar en la emergencia.

La educación seguirá suspendida hasta el 5 de julio

Ante los daños provocados por los terremotos, las autoridades venezolanas han decidido prolongar la suspensión de las clases en todo el país durante esta semana, hasta el próximo 5 de julio.

El Ministerio de Educación comunicó que la medida responde a las "grandes afectaciones" ocasionadas por los movimientos sísmicos y pidió a las familias y a la comunidad educativa que permanezcan atentos únicamente a los canales oficiales de información.

La suspensión afecta a todas las instituciones educativas mientras se evalúan las condiciones de los centros y se mantienen los trabajos de recuperación en las zonas más perjudicadas.

Los terremotos del pasado miércoles han dejado hasta el momento un balance oficial de al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, según las autoridades venezolanas. Entre las víctimas figuran 17 ciudadanos españoles, mientras los equipos de emergencia mantienen activos los trabajos de localización de personas desaparecidas.