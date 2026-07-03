Exteriores eleva a 32 los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela y despliega el hospital de campaña START

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a 32 el número de ciudadanos españoles fallecidos como consecuencia de los terremotos registrados hace algo más de una semana en Venezuela, dos más que en el último balance oficial. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Mientras que son 142 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

La actualización de la cifra coincide con la continuidad de las labores de búsqueda y rescate anunciada por las autoridades venezolanas. Según el último balance oficial facilitado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, el desastre ha causado ya 2.595 fallecidos y 12.400 heridos, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas más afectadas.

Albares ha informado además, a través de un mensaje en la red social X, de que el equipo START (Spanish Technical Aid Response Team) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela para reforzar la atención sanitaria a la población afectada.

El hospital START está especializado en intervenciones de emergencia ante catástrofes y permitirá prestar asistencia médica sobre el terreno mientras continúan las operaciones de rescate y la atención a miles de damnificados. España mantiene así su apoyo humanitario al país sudamericano tras uno de los peores desastres naturales registrados en su historia reciente.