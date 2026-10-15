La Fiscalía a favor de que la Audiencia Nacional investigue la querella contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado favorablemente para que el tribunal investigue la querella presentada contra Julio Iglesias por dos extrabajadoras que le acusan de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales. El fiscal ha remitido un informe al juez instructor, Antonio Piña, en el que respalda la competencia de la Audiencia Nacional para examinar los hechos denunciados. La decisión sobre si se inicia finalmente una investigación corresponde ahora al magistrado.

El pronunciamiento se produce meses después de que el Ministerio Público archivara las diligencias previas al apreciar una "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para investigar los hechos, que presuntamente habrían ocurrido en el Caribe. En aquel momento, la Fiscalía señaló que las denunciantes podrían acudir a los órganos judiciales correspondientes.

Y así lo hicieron. Las dos antiguas trabajadoras, presentaron una querella ante la Audiencia Nacional para que se investiguen ambos delitos que, según su relato, tuvieron lugar en 2021 en propiedades de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana.

Las mujeres, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, denunciaron haber sufrido presuntos tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un entorno que describen como marcado por el control y el acoso continuado. Los testimonios se dieron a conocer a través de una investigación del periódico elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Women’s Link, que representa a las denunciantes, sostiene que el cantante habría utilizado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias. Según la organización, las mujeres habrían estado sometidas a un clima de intimidación y a presuntas agresiones sexuales, además de condiciones laborales que califican de forzadas y degradantes.

La representación de las dos mujeres defiende que los tribunales españoles pueden investigar los hechos al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla determinados supuestos en los que la justicia española puede conocer de delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, siempre que se cumplan los requisitos legales. Women’s Link también invoca los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.