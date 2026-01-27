MINUTO A MINUTO
Francia y España responden a Rutte: "Europa puede hacerse cargo de su propia seguridad"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte
Las palabras pronunciadas ayer por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre que Europa "no puede defenderse sin Estados Unidos" no han sentado nada bien en el viejo continente. Hoy la réplica se la han dado los ministros de Exteriores de Francia y España.

Inicialmente, el galo Jean-Nöel Barrot ha aseverado que los países europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad", pues como tal constituyen uno de los pilares de la OTAN; y, a continuación, el español José Manuel Albares ha sostenido que "una Europa fuerte" hará a la alianza atlántica también más potente.

Con todo, ha dejado claro que "Europa no es un territorio donde alguien pueda traer la amenaza o incluso el uso de la fuerza".

