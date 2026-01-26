Rutte: "Si alguien piensa que Europa puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando"

"Si alguien piensa que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando". Son palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que calcula que los aliados del viejo continente tendrían que duplicar su previsión de gasto en defensa, hasta el 10%, para poder costear, de inicio, su propio paraguas nuclear.

Ante la Eurocámara, Rutte ha vuelto a elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber conseguido, gracias a su presión, que los miembros de la OTAN elevaran su gasto militar. "¿O creen que España, Italia, Bélgica o Canadá habrían decidido pasar del 1,5% al 2% sin el presidente Trump? De ninguna manera, no habría ocurrido. ¿Y de verdad creen que en La Haya habríamos llegado al compromiso del 5% sin el presidente Trump? De ninguna manera", ha abundado.

Es por ello que, tras asegurar que no le importa que el mandatario norteamericano haya publicado en su red social capturas de pantalla de sus mensajes elogiosos hacia él, el responsable de la OTAN ha sostenido que continuará ensalzando al magnate aunque "a muchos" les incomode. "Está haciendo muchas cosas buenas", ha apostillado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Aumentar el gasto militar

Y, tras poner en valor una vez más el importante gasto militar de Estados Unidos, ha advertido de que los tiempos en los que la potencia norteamericana asumía "gran parte de la carga" de la seguridad del viejo continente se han terminado. "Es justo que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad", ha incidido.

Con todo, el ex primer ministro holandés ha admitido que el país que actualmente dirige Donald Trump ha actuado históricamente de ese modo porque "necesita una región euroatlántica segura". "Nos necesitamos mutuamente", ha zanjado.

Groenlandia

Por lo que afecta a Groenlandia, cuestionado sobre el principio de acuerdo avanzado por Trump, Rutte ha asegurado que corresponde a las autoridades de la isla y de Dinamarca negociar la presencia estadounidense y sus condiciones en la región ártica.

En este punto, ha secundado una vez más al neoyorquino en la importancia de contrarrestar la influencia de China y Rusia en la zona. Así pues, ha apostado por reforzar la presencia militar en la isla danesa, aunque no ha ofrecido más concreción.

Ucrania

El apoyo financiero que la UE está concediendo a Ucrania ha sido otro de los puntos que ha abordado Rutte en su comparecencia parlamentaria, en la que ha requerido que se flexibilicen las condiciones del préstamo de 90.000 millones de euros para que Kiev pueda comprar también armamento a Estados Unidos.

En concreto, los términos de ese crédito estipulan que dos tercios del total se destinen a gasto militar, priorizando la industria ucraniana y europea, mientras que los 30.000 millones de euros restantes pueden utilizarse para cubrir otras necesidades presupuestarias.