El secretario general de la OTAN apela a "defender" el Ártico: "Trump tiene razón"

"Difumilar la tensión o rebajarla" es el objetivo que se ha fijado Mark Rutte como secretario general de la OTAN ante la crisis abierta entre Europa y Estados Unidos, con amenazas incluidas, a raíz de la ambición de Donald Trump por hacerse con Groenlandia. Para lograr su propósito, trabaja "entre bastidores" y sin salir a la palestra pública a pronunciarse sobre el futuro de la isla danesa, pero sí desarrollando una labor de "diplomacia contundente" entre ambos lados del océano.

Con todo, esta estrategia no le ha impedido sostener desde Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, que el neoyorquino "tiene razón" cuando habla de la seguridad de la región. "Necesitamos defender el Ártico", se ha reafirmado, para reivindicar "un Ártico seguro y un Atlántico seguro" que conecten la defensa de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Al hilo de ello, Rutte ha aprovechado para poner en valor la figura de Trump, en línea con lo que le transmitió que haría en un mensaje desvelado por el propio presidente norteamericano, por su papel en el acuerdo para subir el gasto militar de los aliados hasta el 5% del PIB.

"Sé que muchos de ustedes critican a Donald Trump. Pero, ¿realmente creen que sin Donald Trump ocho grandes economías de Europa, entre ellas España, Italia, Bélgica y Canadá, habrían alcanzado el 2% en 2025 cuando a principios de año solo estaban en el 1,5%? ¡De ninguna manera! Sin Donald Trump esto nunca habría sucedido", ha reivindicado, antes de mostrarse "contento" por el hecho de que el mandatario estadounidense "esté ahí".

Es más, Rutte ha profundizado en sus elogios al magnate al subrayar que los países europeos "nunca" habrían tomado decisiones "cruciales" para su defensa si Trump no hubiera vuelto a la Casa Blanca. Y se trata, según las palabras del responsable de la OTAN, de "madurar" en el mundo posterior a la Guerra Fría.