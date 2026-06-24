Francia registra el primer contagio de ébola en Europa del nuevo brote

El ministerio de Sanidad de Francia ha confirmado un positivo por ébola de un trabajador que regresó recientemente de una misión humanitaria en República Democrática del Congo, epicentro del brote declarado a mediados de mayo.

En un comunicado, el ministerio galo ha confirmado "la identificación del primer caso positivo de la enfermedad por el virus de ébola" en territorio nacional y detalla que el paciente se encuentra estable. Actualmente está siendo atendido "siguiendo estrictos protocolos de seguridad biológica", como una habitación con presión negativa, equipos y pautas de cuidados específicos.

"Las autoridades sanitarias están plenamente movilizadas y la situación es objeto de un seguimiento permanente. Se han adoptado todas las medidas de precaución, en particular el aislamiento del paciente, desde su llegada al territorio nacional, con un traslado al hospital en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contagio", ha señalado el departamento de Sanidad francés.

Pese a ello, las instituciones rastrearán posibles contactos del paciente a través de "una investigación epidemiológica exhaustiva". "La agencia regional de salud se pondrá en contacto sin demora con estas personas, que deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y serán objeto de un seguimiento minucioso durante ese periodo", han añadido las autoridades francesas.

El último brote de ébola deja ya más de mil casos confirmados, con unos 270 fallecidos en el Congo, según el último balance, que destaca que hay más de un centenar los pacientes recuperados de la enfermedad.