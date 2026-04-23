Gonzalo Celorio, Premio Cervantes: “La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y la cultura españolas”

El Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio, inicia la Lectura Continuada del Quijote en su XXX edición, en el Círculo de Bellas Artes, a 23 de abril de 2026, en Madrid

El escritor mexicano Gonzalo Celorio recogió este miércoles el Premio Cervantes 2025 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en un acto presidido por los Reyes que volvió a poner en valor los lazos históricos, culturales y lingüísticos entre España y México.

En su intervención, el autor defendió con claridad la conexión entre ambos países al subrayar que “la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas”, una afirmación que marcó el tono de una intervención cargada de referencias literarias y emocionales. Celorio fue más allá al afirmar que México forma parte de ese espacio simbólico que el escritor Carlos Fuentes definió como “el territorio de La Mancha”, reivindicando así una identidad cultural compartida.

Celorio también aludió a la figura de Miguel de Cervantes, al su sentido del humor, presente en su obra y lamentó que, en muchas ocasiones, se proyecte una imagen excesivamente solemne del autor de El Quijote. Según Celorio, en los retratos del escritor “falta la alegría de los ojos”, reflejo de su ingenio literario.

La ceremonia, contó con la presencia de Felipe VI y Letizia Ortiz, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por cuarto año consecutivo, no asistió el presidente del Gobierno.

Durante su intervención, Felipe VI elogió la trayectoria del escritor mexicano y destacó que su vida y obra representan “la expresión viva del encuentro entre dos tradiciones”. El monarca aseguró que España y México son “más que países hermanos”, al estar unidos por “culturas entrelazadas por la lengua y un afecto compartido que perdura en el tiempo”.

Por su parte, Urtasun señaló que el premio supone también un reconocimiento a la historia común entre ambos países y, en especial, al legado de los exiliados españoles en México. “Este galardón es un homenaje a aquella generación fulgurante con la que siempre estaremos en deuda”, afirmó.

El acto culminó con los honores militares, la interpretación del Gaudeamus igitur y la actución de Tuna de la universidad, que interpretó canciones como Cielito lindo o ¡Ay, Jalisco, no te rajes!.