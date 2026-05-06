Grecia investigará al gobierno de Israel por genocidio y crímenes de guerra en Gaza

La responsabilidad del gobierno de Israel en Gaza, donde se han cometido crímenes de guerra, actos de lesa humanidad, tortura y genocidio, será dirimida en Grecia.

Y es que un tribunal de Atenas ha decidido abrir una investigación en torno al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, por la política llevada a cabo por el país hebreo en el enclave palestino a raíz de una denuncia presentada por la fundación Hind Rajab, una organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, y tres abogados griegos.

De hecho, la acusación sostiene que Katz podría ser responsable, bien como participante o bien como instigador, de crímenes "graves". Así es que la declaración de uno de los querellantes ha sido ya escuchada por el departamento de investigación preliminar de Atenas, que suma al testimonio un informe complementario sobre las prácticas de Israel en Palestina.

Ahora, iniciado ya el proceso, lo que reclaman los denunciantes es "una investigación exhaustiva, imparcial e independiente" y por ello han incluido en sus escritos las interceptaciones de la Flotilla que se dirigía a Gaza para poner de manifiesto la situación que atraviesa el pueblo palestino y para llevar ayuda humanitaria. En octubre del año pasado, relatan, varios ciudadanos griegos fueron detenidos ilegalmente, como ahora ocurre con un activista español y otro brasileño que "fueron detenidos en aguas internacionales cerca de la costa griega" la semana pasada.

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"La conducta que da origen a la denuncia continúa, y afecta tanto a civiles palestinos como internacionales", ha profundizado la fundación Hind Rajab.