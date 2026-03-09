El petróleo se desinfla a final del día y cae justo por debajo de los 100 dólares

El precio del barril de petróleo, que esta mañana llegó a cotizar por encima de 119 dólares tanto en la variedad de referencia para Europa como en la de Estados Unidos, se ha relajado a final de la jornada, después del anuncio del G7 de que no descarta liberar reservas estratégicas de crudo si la crisis persiste, y ha caído un poco por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares.

De este modo, en la recta final de la sesión en los mercados del viejo continente, el barril de crudo Brent moderaba su escalada a 99 dólares, todavía casi un 7% por encima del cierre del pasado viernes y un 36% más que el día antes de que Estados Unidos e Israel decidieran atacar Irán, que reaccionó según lo que había anunciado y bloqueó el estrecho de Ormuz, cortando así buena parte del flujo de petróleo mundial.

En lo que atañe al crudo WTI, la caída fue mayor, situado ahora en los 95,49 dólares. De este modo, su revalorización con la anterior jornada se limita al 5%, aunque el alza total desde el inicio de los bombardeos toca ya el 20%.

Mientras el petróleo continúa subiendo, a pesar de esta moderación en el repunte, las principales bolsas del mundo continúan a la baja como consecuencia del nuevo escenario bélico, sin que tampoco repunten los mercados de materias primas como la plata o el oro. En cambio, el bitcoin parece presentarse ahora como valor refugio, siendo la única apuesta alcista junto con el dólar, que se ve beneficiado por su reputación y el comercio internacional de crudo en esta divisa.

Medidas para paliar la crisis

Dada la volatilidad de los mercados y la previsión alcista tanto del gas como el petróleo debido a la escala regional del conflicto en el golfo Pérsico, muchos países han empezado a tomar medidas para paliar el incremento de costes para los ciudadanos. Especialmente en Asia, principal destino de los suministros que cruzan el estrecho de Ormuz; pero también en Europa, con Portugal bajando el impuesto sobre el gasóleo y con Croacia anunciando un tope a los precios.

Y, para el conjunto del bloque comunitario, desde Bruselas han asegurado que hay herramientas "listas" para reaccionar "si fuese necesario", en un contexto en el que los costes del petróleo vuelven a niveles de 2022, cuando se dispararon debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Recortes de producción

A causa del conflicto en Irán, que ha multiplicado los ataques a los países de su entorno en un intento de escalar la crisis para así aumentar la presión sobre Washington y Tel Aviv, en Arabia Saudí han anunciado hoy que comienzan a reducir su producción de petróleo debido al problema de almacenamiento derivado del bloqueo de Ormuz, con ataques prácticamente diarios sobre los buques que lo transitan. Se suma, por tanto, a la decisión tomada por Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, de recortar producción; así como a Qatar, que, tras los ataques con drones sobre su territorio, ha tenido que cerrar la planta de exportación de gas natural licuado más grande del mundo.

Además, hoy mismo la principal empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, que opera la única refinería del país, ha sufrido un ataque en sus instalaciones que altera su capacidad de suministro.