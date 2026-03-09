Trump telefonea a Putin para hablar sobre el conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha telefoneado hoy a su homólogo en Rusia, Vladimir Putin, para abordar la situación derivada de los ataques contra Irán.

El objetivo de la conversación, según el Kremlin, fue la búsqueda de una "pronta solución" al conflicto desatado hace poco más de una semana. "Discutieron una serie de temas de suma importancia relacionados con la evolución actual de la situación internacional", recoge la agencia de noticias rusa Interfax.

Durante esa charla, que duró aproximadamente una hora, Putin trasladó al inquilino de la Casa Blanca su opinión sobre cómo lograr "una solución política y diplomática" de un conflicto en el que Rusia —del mismo modo que China— no se ha involucrado directamente a pesar de sus alianzas con Irán.

También han tenido tiempo ambos mandatarios para hablar sobre las negociaciones trilaterales en curso de cara a un alto el fuego en Ucrania, una guerra que ya ha entrado en su quinto año.