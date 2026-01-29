Hamás apela a Europa, Canadá y Japón a actuar contra Israel por demoler una sede de la ONU

Nueve países de Europa se han sumado a Canadá y Japón para emitir una condena contra la decisión de Israel de demoler la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Jerusalén, una decisión que Hamás ha pedido que esta declaración se traduzca en "medidas prácticas" que introduzcan presión al ejecutivo liderado por Benjamin Netanyahu para que esta oficina pueda continuar su labor de ayuda humanitaria sobre el terreno.

Así pues, tras denunciar la "catástrofe humanitaria" que sufre el pueblo palestino tanto en Gaza como en Cisjordania, la milicia ha recordado a las autoridades de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido que esta situación ha sido "provocada" por el gobierno "fascista" de Israel, actualmente dirigido por un "criminal" sobre quien pesa una orden de arrestro de Tribunal Penal Internacional.

Es por ello que Hamás ha urgido no solo a los once países que han suscrito esa condena, sino a toda la comunidad internacional, a que se tomen medidas encaminadas a posibilitar que la ayuda humanitaria llegue a la población palestina "sin restricciones ni chantajes" y de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas.

De hecho, los propios firmantes destacan el compromiso de la agencia de la ONU cuya sede en Jerusalén ha sido demolida con la atención sanitaria y educativa de millones de personas en toda la región y, especialmente, en Gaza. Y, por este motivo, reclaman que pueda "operar sin restricciones".