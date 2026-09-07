Kim Jong Un aboga por convertir a su armada en una fuerza "nuclear"

Apenas una semana después de rechazar un proceso de desnuclearización debido a la "hostilidad" de Estados Unidos, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha abogado por convertir la armada de su país en una fuerza armada nuclear que ayude a frenar a las "flotas agresoras enemigas".

"Debemos asegurarnos de que se lleve a cabo el funcionamiento diversificado y eficaz de los sistemas de combate nucleares para una guerra real mediante el desarrollo de nuestra armada como fuerza armada nuclear", ha recalcado el norcoreano durante la presentación de un nuevo buque de guerra.

En este acto, Kim Jong Un ha reivindicado la importancia de desarrollar el poderío militar de su país, ya que no existe otra garantía para defender la paz que asegurar el equilibrio de las fuerzas.

Estas declaraciones se producen mientras el presidente Trump pretende un acercamiento a Corea del Norte, hasta el punto de rebajar sus alianzas con Corea del Sur e incluso reducir la duración e intensidad de los ejercicios militares que realiza con Seúl. A pesar de estos gestos, Kim ha advertido de que Estados Unidos es un país "cada día más peligroso".