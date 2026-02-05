BORRASCA LEONARDO
El hermano del jefe de inteligencia de Israel, imputado por contrabando en Gaza

Oriente Próximo

Se habría valido de su puesto como jefe de logística de una unidad militar dedicada a demoler edificios en el enclave costero para introducir cigarrillos, con los que habría ganado casi 100.000 euros

Demolición de un edificio en Gaza
El hermano del jefe del servicio de inteligencia de Israel, el Shin Bet, ha sido imputado por la fiscalía del país hebreo en el marco de una investigación sobre la existencia de una red de contrabando hacia la Franja de Gaza.

En concreto, el ministerio público calcula que habría ganado casi 100.000 euros con el tráfico de cigarrillos, que introduciría en el enclave costero valiéndose de su puesto como jefe de logística de una unidad militar dedicada a la demolición de edificios en Gaza.

Según la información de The Times of Israel, actualmente trece personas están siendo investigadas por estos hechos, con cargos como "ayudar al enemigo en tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas". Y es que, como han explicado tanto la policía como el servicio de inteligencia, el contrabando "ayuda a la supervivencia de Hamás" en la medida que la milicia palestina se aprovecharía de los beneficios económicos de los bienes introducidos para seguir armándose.

