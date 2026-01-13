El hijo mayor del último sah quiere "liderar la transición" en Irán y promete elecciones libres

"Me he propuesto liderar esta transición y tengo un plan para ello". Reza Pahlaví, hijo mayor del último sah de Persia, aspira a poner fin a su exilio en Estados Unidos para regresar a Irán, donde encabezaría "un gobierno provisional" tendría la tarea de "organizar elecciones libres".

Su país ha sido el escenario de semanas de protestas antigubernamentales que se saldan con cientos de muertos y miles de detenidos como consecuencia de la represión, una actitud que ha sido reprobada por la UE —que estudia endurecer las sanciones— y que ha motivado que Estados Unidos esté amagando con bombardearlo. Después de que él mismo emplease sus redes sociales para instigar un endurecimiento de las manifestaciones, ha concedido una entrevista a la CBS para presentarse como "un medio" y "no el destino" de una transición "estable" en Irán.

"Cuento con un montón de gente que nos está ayudando: abogados, juristas, expertos en economía. Así que no solo estamos hablando de un régimen que debe desaparecer, sino también de cuál es la alternativa", ha declarado, sin dejar de hacer hincapié en que su objetivo es citar al país a las urnas para decidir "la forma definitiva que debe adoptar el futuro sistema democrático". Por su parte, ha rechazado apostar por ninguna fórmula en concreto, pues pretende ser "un mediador honesto" que opere "con total neutralidad" más allá de trabajar por una transición democrática que sea "transparente" y no conduzca a un gobierno "teocrático".

Y, en respuesta a un editorial del Wall Street Journal que lo retrata como el hijo de un dirigente "ampliamente despreciado en Irán por su gobierno autocrático, la represión política y su sumisión a Estados Unidos", Pahlaví ha justificado su paso adelante en la necesidad de "responder a la llamada" de sus compatriotas.

Pahlaví, de 65 años, ha considerado que los iraníes quieren una "transición estable", por lo que ha destacado que busca incluir "al máximo número posible de deserciones de elementos que puedan ser parte de la solución", tanto dentro de las fuerzas de seguridad como de la administración actual de Irán, "siempre y cuando sus manos no estén manchadas de sangre".