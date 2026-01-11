El heredero del último sah avanza que las autoridades iraníes serán “castigadas” por la represión

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Persia, ha reiterado su llamamiento a la movilización en el marco de las protestas que desde hace días sacuden Irán y ha prometido que los responsables de la represión —que deja más de un centenar de fallecidos y más de 2.000 detenidos— serán castigados.

"Dad por seguro que serán castigados por sus acciones", ha afirmado Pahlaví, pretendiente al trono persa, en un mensaje publicado en X en el que ha subrayado que al ayatolá Jamenei solo le queda "la brutalidad".

De hecho, ha asegurado que las protestas "han debilitado enormemente la capacidad de represión del régimen", por lo que desde su exilio en Estados Unidos ha vuelto a apelar a redoblar los esfuerzos en este sentido.

"No dejéis las calles. Mi corazón y mi alma está con vosotros. Sé que estaré pronto con vosotros", ha recalcado Pahlaví antes de subrayar que "el mundo apoya la revolución nacional" de Irán.

Al hilo de ello, se ha referido al mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se brindó a tomar medidas para derrocar al régimen de los ayatolás. "El líder del mundo libre observa con atención vuestro indescriptible valor", ha trasladado a través de las redes a un pueblo que supera el segundo día consecutivo con un bloqueo de internet.