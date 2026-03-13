EEUU obvia las sanciones y autoriza la compra de petróleo a Rusia para sortear la subida de los precios

Con el petróleo de nuevo ligeramente en el entorno de los 100 dólares y con Irán decidido a mantener el cierre del estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha dado luz verde hoy a la compra de petróleo procedente de Rusia —a pesar de las sanciones en vigor a raíz de la guerra en Ucrania— en un intento de aumentar el suministro disponible y, por tanto, de abaratar sus costes.

La licencia emitida por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, con todo, no permite adquirir crudo ruso en origen, sino únicamente el que se encuentre ya cargado en buques. De este modo, según ha explicado el titular de la cartera, Scott Bessent, esta nueva maniobra comercial no aportará beneficios "significativos" al Kremlin, pues la mayor parte de los ingresos por la venta de petróleo se obtienen de los impuestos aplicados en el punto de extracción.

Además, ha puntualizado que se trata de una medida "de corto plazo", que obedece a la necesidad de paliar la "perturbación" que supone el aumento "temporal" de los precios del petróleo. Pero, dicho esto, ha pronosticado que la situación dará la vuelta "a largo plazo" para acabar beneficiando "enormemente" a la economía norteamericana.

Esta medida llega pocos días después de que los presidentes Trump y Putin mantuvieran una conversación telefónica sobre el conflicto abierto en Irán, y de que Washington concediera a India una autorización para adquirir petróleo ruso durante un mes. En Europa, en cambio, la posición por el momento es mantener plenamente vigentes las sanciones a Moscú, concebidas para estrangular su economía y presionar así de cara al fin de sus intentos por invadir todo el oeste de Ucrania.

Según datos del Centre for research on energy and clean air recabados por La Región Internacional, esos vetos han provocado que Rusia perdiera más de una cuarta parte de sus ingresos de venta de petróleo. En concreto, su facturación cayó un 27% sobre los niveles previos al inicio de la guerra, hasta los 193.000 millones de euros. Las nuevas decisiones de Estados Unidos, en cambio, pueden contribuir a aliviar la situación económica de Rusia, que ha decidido mantenerse al margen del conflicto —al igual que ha hecho China— a pesar de sus tradicionales alianzas con Irán y el régimen de los ayatolás.

Rusia: "EEUU reconoce lo obvio"

Así pues, ante "la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", como la ha definido la Agencia Internacional de la Energía, en Moscú celebran el paso dado por la Casa Blanca al tiempo que proclaman su importancia estratégica en el mercado internacional de crudo.

"Estados Unidos está reconociendo lo obvio: sin el petróleo de Rusia, el mercado energético mundial no puede mantenerse estable", ha afirmado en redes sociales Kiril Dimitriev, el director del fondo soberano ruso, quien ha criticado de paso "la resistencia de algunos sectores de la burocracia de Bruselas" a asumir esta situación.

"En medio de la creciente crisis energética, una mayor flexibilización de las restricciones sobre las fuentes de energía rusas parece cada vez más inevitable", ha agregado, después de que en días pasados el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advirtiese del "error político y económico" que supondría para la Unión Europea retomar el comercio de petróleo con el Kremlin.