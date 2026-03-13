Hungría respalda a Israel ante la Corte Internacional de Justicia y niega que esté cometiendo un genocidio en Gaza

Estados Unidos, Hungría, Namibia y Fiyi han presentado este viernes una declaración para intervenir a favor de Israel en el proceso por genocidio abierto contra el país hebreo en la Corte Internacional de Justicia a raíz de una denuncia de Sudáfrica que han secundado estados como España, Países Bajos, Islandia e Irlanda.

La denuncia del país africano se presentó en diciembre de 2023, apenas dos meses después del contraataque de Israel a los atentados de Hamás en los que murieron unas 1.200 personas. Desde entonces hasta ahora 72.000 palestinos han perdido la vida en la franja de Gaza a manos del ejército israelí.

Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. De hecho, como ha sintetizado su gobierno, la potencia norteamericana ha defendido que "las acusaciones de Sudáfrica no solo son falsas" sino que forman parte de "una campaña más amplia destinada a socavar la legitimidad del Estado de Israel y del pueblo judío, e incitar al terrorismo contra ellos".