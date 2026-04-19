Irán advierte que el contrabloqueo de Estados Unidos en Ormuz supone un crimen de guerra

El gobierno de Irán ha advertido de que el bloqueo "ilegal" de Estados Unidos a los puertos iraníes constituye "un crimen de guerra y contra la humanidad" en la medida que supone "un castigo colectivo" contra la población del país centroasiático.

"No es solo una violación del alto el fuego, sino que también es ilegal y criminal", ha profundizado el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en referencia a los mandatos de la ONU que explícitamente se refieren al bloqueo de los puertos o costas de un país.

Irán, que el pasado viernes anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad ante el cese de los ataques contra Líbano, decidió posteriormente volver a cortar el paso a la vista de que Estados Unidos mantenía su bloqueo sobre las dársenas de la república islámica.

En medio de esta crisis, los hutíes de Yemen amenazan con cortar el estrecho de Bab al Mandeb, lo que significaría estrangular todavía más el comercio de la península arábiga, si Trump no pone fin al bloqueo.