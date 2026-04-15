Irán amenaza con escalar el bloqueo marítimo al mar Rojo

Dos días después de la entrada en vigor del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz a los buques que utilicen los puertos de Irán, su ejército ha amenazado con impedir el paso al mar Rojo; algo que geográficamente no sería posible desde su país, pero para lo cual podría contar con ayuda de los hutíes de Yemen, que ya han tomado medidas de este tipo en el pasado.

Imagen de satélite de la península arábiga | Subhash Sharma

Esta decisión, ordenada por Trump tras el fracaso de las conversaciones de Islamabad del pasado fin de semana, ha provocado que el ya exiguo tránsito por Ormuz se redujera a la mitad. Y, dado que ha sido puesta en marcha en medio de la tregua de dos semanas, un tiempo durante el cual la república islámica debía propiciar la apertura del paso, sus autoridades militares claman contra lo que consideran "un preludio de la violación del alto el fuego".

Así pues, han avanzado que "si el agresor y terrorista Estados Unidos" mantiene esta medida "ilegal", su ejército "no permitirá exportación o importación alguna a través del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Rojo", lo que supondría un bloqueo sin precedentes a prácticamente toda la península arábiga, así como a países como Sudán, Eritrea y Yibuti.

"Irán actuará con fuerza para defender su soberanía e intereses nacionales", ha advertido el jefe del mando central del ejército de Irán, Alí Abdolahi, en declaraciones a la televisión pública de su país.

Tránsito por Ormuz

Cumplida ya la primera semana de tregua en Irán, los datos a los que ha tenido acceso La Región Internacional atestiguan que solo 71 buques han utilizado la gran arteria del gas y el petróleo del golfo Pérsico, una cifra que supone poco más de la mitad del flujo diario de esa ruta antes de la guerra. Esa media de prácticamente 10 barcos diarios ha empeorado ayer notablemente, pues solo cinco barcos lograron atravesar ese escollo durante las primeras 24 horas de vigencia del bloqueo estadounidense.

En cuanto al punto de entrada al mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, su tránsito es menor que el de Ormuz, por donde navegaban entre 120 y 140 buques diarios. Las últimas referencias, extraídas de las estadísticas del Canal de Suez, perfilan un flujo diario de 35 barcos en 2025 debido a la inseguridad en la región. Solo dos años antes, en 2023, el ritmo de paso superaba los 70 cruces.