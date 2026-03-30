Irán ataca una central eléctrica y una desalinizadora de agua en Kuwait

Un ataque de Irán contra un edificio de servicios de una central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait ha acabado con la vida de un trabajador de nacionalidad india y ha provocado daños en las instalaciones.

Tras confirmar el suceso, desde el ministerio de Electricidad kuwaití ya han anunciado que "los equipos han comenzado de inmediato a trabajar de acuerdo con los planes de emergencia".

Además, han situado como prioridad la seguridad y la estabilidad de los sistemas eléctricos y de agua, al tiempo que han comprometido trabajo "sin descanso" para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Ataque en Irán

También Irán ha sido objeto de ataque, pues la planta petroquímica de Tabriz ha sufrido un incendio que ya ha sido controlado sin que se hayan liberadas sustancias peligrosas, tóxicas o contaminantes.