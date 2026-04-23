Irán cobra ya los primeros peajes por atravesar el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán han asegurado que ya comienzan a recibir los pagos del peaje que han impuesto para atravesar el estrecho de Ormuz, en medio de las disputas con Estados Unidos sobre el tránsito por esta vía.

"El primer ingreso recibido ha sido ya depositado en una cuenta en el Banco Central", ha desvelado el vicepresidente segundo del parlamento de la república islámica, Hayi Babaei, si bien este sistema de cobros ha sido rechazado por la Organización Marítima Internacional debido a que el estrecho es una vía natural sobre la que ningún país tiene derecho, y no un paso construido como en el caso del canal de Panamá.

Si bien la reapertura de esta arteria comercial era una de las claves de la tregua, junto al cese de los ataques, la Casa Blanca reaccionó a la falta de acuerdo en la primera ronda de diálogo en Islamabad con la orden de bloquear el cruce a todos los buques que utilizasen los puertos del país centroasiático; de modo que, en respuesta, Teherán incidió en su sistema de vigilancia y acuerdos de paso. El armisticio posterior en Líbano, que Irán reclamaba, llevó a las autoridades de la república islámica a anunciar la apertura completa de ese punto neurálgico del comercio mundial, si bien su concesión no fue correspondida desde el Despacho Oval y la república islámica retomó su modelo de peajes solo países sin lazos con "el enemigo".

Así pues, mientras se aguarda una nueva reunión entre Washington y Teherán, que podría tener lugar mañana en Pakistán, las autoridades del país centroasiático han decidido reivindicar su capacidad para obtener réditos económicos del bloqueo de Ormuz, cuyo fondo, además, ha sido minado por la Guardia Revolucionaria, añadiendo de este modo más riesgos a los cruces.

Por el momento, el tránsito por esta vía es prácticamente residual. Mientras el tráfico habitual antes del ataque a Irán superaba el centenar de barcos diario, la media no alcanza ahora la decena.