Estados Unidos reivindica el éxito de su bloqueo naval a Irán
Ataque a Irán
Asegura que un total de 84 buques de carga han sido desviados o inmovilizados
El ejército de Estados Unidos ha reivindicado el éxito de su bloqueo a los puertos de Irán, que se salda, por ahora, con un total de 84 buques de carga desviados o inmovilizados.
Esta estrategia, que se suma a la iniciativa de la república islámica de tratar de imponer peajes a los barcos que quieran atravesar el estrecho de Ormuz, lleva más de un mes y vigor, y ofrece a Irán un motivo para no volver a sentarse a negociar en Islamabad.
Así pues, las conversaciones de paz continúan encalladas y, a pesar de la tregua indefinida, los contactos diplomáticos avanzan lentamente para lograr un cese de las hostilidades.
En las últimas horas, Irán ha desvelado que las negociaciones siguen desarrollándose a través de Pakistán, pero ha afeado las contradicciones de Estados Unidos, con su presidente a la cabeza, en torno a los asuntos sobre la mesa.
Ante ello, Trump ha amenazado a Teherán con que "no quedará nada" del país centroasiático si decide retomar su ofensiva militar.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
BALANCE DEL VIAJE A ESTADOS UNIDOS
Inteligencia Artificial, clima y cooperación tecnológica: los cuatro acuerdos que Illa cerró en California
Lo último
“una oportunidad histórica”
Greenfiber presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei