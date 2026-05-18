Estados Unidos reivindica el éxito de su bloqueo naval a Irán

Ataque a Irán

Asegura que un total de 84 buques de carga han sido desviados o inmovilizados

La armada de Estados Unidos en aguas del Índico
La armada de Estados Unidos en aguas del Índico | US Navy

El ejército de Estados Unidos ha reivindicado el éxito de su bloqueo a los puertos de Irán, que se salda, por ahora, con un total de 84 buques de carga desviados o inmovilizados.

Esta estrategia, que se suma a la iniciativa de la república islámica de tratar de imponer peajes a los barcos que quieran atravesar el estrecho de Ormuz, lleva más de un mes y vigor, y ofrece a Irán un motivo para no volver a sentarse a negociar en Islamabad.

Así pues, las conversaciones de paz continúan encalladas y, a pesar de la tregua indefinida, los contactos diplomáticos avanzan lentamente para lograr un cese de las hostilidades.

En las últimas horas, Irán ha desvelado que las negociaciones siguen desarrollándose a través de Pakistán, pero ha afeado las contradicciones de Estados Unidos, con su presidente a la cabeza, en torno a los asuntos sobre la mesa.

Ante ello, Trump ha amenazado a Teherán con que "no quedará nada" del país centroasiático si decide retomar su ofensiva militar.

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