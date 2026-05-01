Irán denuncia que el bloqueo a sus puertos es "una extensión de las operaciones militares"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos supone "una extensión de las operaciones militares" iniciadas el pasado 28 de febrero a pesar del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

"El mundo ha sido testigo de la tolerancia y conciliación de Irán. Lo que se está haciendo bajo la forma de un bloqueo naval es una extensión de las operaciones militares contra una nación que está pagando el precio por su resistencia e independencia", ha señalado, para incidir en que "la continuación de esta postura opresiva es intolerable".

En medio del estancamiento del proceso diplomático mediado por Pakistán para intentar alcanzar poner fin definitivamente al conflicto, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha vuelto a ironizar con lo infructuoso de los esfuerzos de Estados Unidos para imponer un bloqueo al país asiático dada la longitud de sus fronteras.

"Si se construyen dos muros, uno desde Nueva York hasta la costa oeste y otro desde Los Ángeles hasta la costa este, la longitud total serían 7.755 kilómetros, que son unos mil kilómetros menos que las fronteras de Irán", ha ilustrado, antes de ironizar deseando "buena suerte" a Washington en su intento de bloquear el país centroasiático.

Antecedentes

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en el estrecho de Ormuz, después de confirmar la pausa en los ataques de Israel contra Líbano,

vez se confirmó un día antes un alto el fuego. Sin embargo, Trump decidió reafirmarse en su bloqueo a los puertos de Irán, lo que motivó que Teherán retrocediera en su apertura.

El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.