Irán anuncia la reapertura completa de Ormuz durante la tregua

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes la apertura "completa" del estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure la tregua pactada con Estados Unidos.

"En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques deben seguir las rutas que ya habían sido anunciadas.