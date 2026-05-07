Irán desmiente avances en la negociación y se burla de Trump y su operación "Confía en mí, bro"

Las autoridades de Irán desmienten que haya un acuerdo en ciernes con Estados Unidos que pueda poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo.

Con las negociaciones en Pakistán todavía estancadas y con Suiza ofreciéndose como mediadora, los últimos pronunciamientos públicos de la república islámica no permiten vislumbrar el pacto inminente que ayer prácticamente anunció Trump y que provocó un repunte de los mercados en buena parte del mundo. Todo ello, después de suspender el proyecto "humanitario" para liberar los barcos atrapados en el golfo Pérsico que había puesto en marcha apenas día y medio antes, en aras de un consenso que horas más tarde dio por cerrado al comprometer que pondría fin a la guerra y al bloqueo naval si las autoridades iraníes aceptaban "cumplir con lo acordado".

"La operación Confía en mí, bro ha fracasado", ha ironizado el presidente del parlamento de Irán, Mohammed Baqer Ghalibaf, burlándose así de la mencionada iniciativa del inquilino de la Casa Blanca, a la que denominó Proyecto Libertad y que se saldó con la salida de únicamente dos buques estadounidenses a través del estrecho de Ormuz.

Además, uno de los principales negociadores de Irán ha redondeado su breve tuit con una acusación velada sobre una campaña de desinformación lanzada desde Washington: "Ahora, vuelta a la rutina con la operación Fauxios", un juego de palabras con la palabra inglesa faux (falso) y el diario digital Axios, que publicó el avance de las negociaciones a través de un informe que detallaba los grados de acuerdo alcanzados.