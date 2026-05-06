Irán estudia la última versión del plan de paz, un folio con 14 puntos

Un memorando de una página con 14 puntos. Es la última versión del documento que han ido perfilando los negociadores de Estados Unidos y de Irán, que ahora se encuentra en manos de las autoridades de la república islámica, y que tiene por objeto intentar poner fin al conflicto que ha irrigado a Oriente Próximo e introducido enormes turbulencias en las economías de prácticamente todos los países del mundo.

El documento, que plantea una moratoria sobre el programa de enriquecimiento de uranio impulsado por Teherán y exige al país un compromiso de no desarrollar jamás armas nucleares, tiene su contraparte en la obligación de Washington de levantar gradualmente las sanciones económicas a Irán y liberar sus activos congelados.

Según el portal Axios, en la Casa Blanca esperan que el país centroasiático acepte ya el documento y, en caso de recibir respuesta afirmativa, en los próximos treinta días se llevarían a cabo los trámites necesarios para reabrir el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos de Irán.

De hecho, a lo largo del día de hoy, Trump anunció la suspensión de su proyecto "humanitario" de rescatar los buques atrapados en el golfo Pérsico en aras de lograr un acuerdo con Irán, al que posteriormente volvió a aludir al asegurar que pondría fin a la guerra y al bloqueo naval si las autoridades del país centroasiático aceptaban "cumplir con lo acordado". Sin embargo, en ninguna de estas dos publicaciones en sus redes sociales concretó el grado de avance de las conversaciones.

En todo caso, mientras el presidente de Estados Unidos daba marcha atrás en su iniciativa de facilitar la salida a los barcos varados a causa del cierre de Ormuz, desde Irán anunciaban —en línea con lo avanzado ayer— un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo a través de esta importante arteria comercial.

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Nuevo sistema de paso

El nuevo sistema, gestionado por la autoridad del estrecho, obligará a que los buques "obtengan permiso de tránsito" antes de cruzar, tal y como ha recogido la cadena de televisión estatal iraní Press TV.

Así, las embarcaciones que tengan planeado atravesar ese punto deberán notificarlo y será la autoridad del estrecho la que les envíe, a través de un correo electrónico oficial, las normas y regulaciones.