Irán insiste en su “derecho inalienable” de enriquecer ucranio

Irán insiste en su "derecho inalienable" a enriquecer uranio en medio de las negociaciones abiertas con Estados Unidos bajo la mediación de Omán para poner freno al programa nuclear de la república islámica.

"Es un derecho inalienable y así tiene que continuar", ha manifestado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en declaraciones a la cadena panárabe Al Yazira en los márgenes de un foro internacional que se está celebrando en Doha (Qatar).

El programa de enriquecimiento de uranio iraní fue el objetivo de los ataques combinados de Israel y Estados Unidos el pasado verano, en un intento de poner punto y final a las ambiciones nucleares de la república islámica y a sus esfuerzos —constantemente desmentidos por Teherán—de hacerse con una bomba atómica.

Esos ataques, según Araqchi, no consiguieron destruir las capacidades nucleares del país, que, en todo caso, “sigue preparado para alcanzar un acuerdo sobre enriquecimiento que tranquilice a todo el mundo". Pero lo que ha dejado claro es que el desarrollo del programa de misiles es “innegociable”, ya que “se trata de una cuestión defensiva".

“Un buen comienzo”

En cuanto al encuentro de ayer en Omán, el ministro iraní ha asegurado que las negociaciones con Washington "fueron un buen comienzo, pero aún queda un largo camino por recorrer para generar confianza entre ambos".

"Por lo menos pudimos estrecharnos las manos", ha declarado Araqchi antes de reconocer que ahora mismo "no se ha fijado una fecha específica para la segunda ronda de conversaciones". Sin embargo, ha dado por hecho que serán “pronto".

Ese acercamiento logrado en Mascate no impidió al presidente estadounidense firmar nuevas sanciones contra Irán.