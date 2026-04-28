Irán necesita que EEUU levante su contrabloqueo en Ormuz, según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán necesita que su país ponga punto y final al bloqueo de sus puertos "lo antes posible".

Sin aportar información sobre con quién ha hablado su administración, ha afirmado —en un breve mensaje a través de su red social— que las autoridades de la república islámica han trasladado a Washington que se encuentran en "estado de colapso", por lo que habrían urgido a la reapertura del paso.

Todo ello, según ha sostenido, "mientras intentan averiguar su situación de liderazgo". "¡Lo cual creo que podrán hacer!", ha concluido el inquilino de la Casa Blanca, sin concretar si alude a la división existente con respecto a las negociaciones de paz o al liderazgo de Mojtaba Jamenei como líder supremo.

Exigen la apertura

A respecto del contrabloqueo impuesto por Washington, ayer mismo las autoridades hutíes de Yemen —la insurgencia aliada de Irán que controla buena parte de ese país— volvieron a reclamar su fin entre amenazas de estrangular todavía más el comercio mundial con el cierre del estrecho de Bab al Mandeb.

Se trata del estrecho que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez. Su cierre, sumado al de Ormuz, significaría en la práctica aislar las salidas marítimas de la península arábiga.