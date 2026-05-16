Irán se ratifica en que solo permitirá el paso por Ormuz a los países "que cooperen"

Una niña iraní en una protesta, con una recreación del estrecho de Ormuz en las manos

Las autoridades de Irán siguen decididas a implantar un sistema discrecional, y de pago, para atravesar el estrecho de Ormuz. Si bien ya habían perfilado cómo se llevaría a cabo la gestión a partir de ahora, con unos trámites ante la autoridad del estrecho, hoy mismo han avanzado que próximamente se conocerá en detalle el mecanismo y la ruta de paso designada.

En todo caso, lo que ha dejado claro el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, es que este proceso solo se realizará con "los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán", eso sí, tras el pago de unas tasas.

Días después de comunicar que Teherán ya había recaudado los primeros peajes de tránsito por esta importante arteria comercial, el anuncio llevado a cabo hoy explicita que se trata del pago por "los servicios especializados" de la república islámica para gestionar el paso y que el dólar no será aceptado.

El gobierno iraní ha reivindicado su derecho a controlar el estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán y se ha comprometido a garantizar la seguridad de esta vía navegable. "Estamos plenamente preparados para cooperar con nuestros vecinos del sur y garantizar la seguridad regional", sostuvo en días pasados el vicepresidente del país, dejando entrever así que su objetivo pasa por presionar a los países de su entorno para que opten por colaborar con el régimen de los ayatolás.

Todo ello, en el contexto del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos de Irán, para interceptar a los barcos que abandonen o se dirijan a estas dársenas.

Precio del petróleo

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronosticaba en una entrevista que el precio del petróleo experimentaría una caída "drástica" una vez reabra Ormuz.

"Todo ese crudo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo", apuntaba ante la NBC.