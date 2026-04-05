Irán y Omán comienzan conversaciones preliminares para regular la navegación por Ormuz

Representantes diplomáticos de Irán y de Omán han comenzado conversaciones preliminares para tratar una posible regulación de la navegación por el estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control total de la república islámica, que ha excluido del tránsito a cargueros afiliados con Estados Unidos, Israel y otros países con los que todavía no ha pactado acuerdos de paso.

A través de la agencia oficial de noticias omaní, el sultanato ha confirmado una reunión "a nivel de subsecretarios" con la parte iraní y "en presencia de especialistas de ambas partes".

"En la reunión se analizaron las posibles opciones para garantizar el tráfico a través del estrecho de Ormuz en el contexto de las circunstancias actuales en la región", en referencia al conflicto desatado a raíz de la ofensiva de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero y la consiguiente respuesta iraní.

El gobierno de Irán ya anunció los preparativos de un "protocolo" para establecer "normas básicas para la gestión del movimiento de buques" en el estrecho, cuyo punto de entrada y salida es precisamente el golfo de Omán.

"Actualmente estamos ultimando el borrador del protocolo y, una vez que esté completo, sin duda iniciaremos negociaciones con la parte omaní para alcanzar un protocolo común", confirmó Irán, que ya dejó claro que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación.