Irán presume de que Trump está atrapado entre “un mal acuerdo” y una invasión “imposible”
Ataque a Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán ha elevado la presión retórica sobre Donald Trump al asegurar que el presidente de Estados Unidos se ha quedado prácticamente sin margen de maniobra en la crisis abierta en torno al estrecho de Ormuz.
En un mensaje difundido por su división de Inteligencia, el cuerpo militar sostiene que Washington está atrapado entre aceptar "un mal acuerdo" con Teherán o asumir una operación militar que califica de "imposible".
A su juicio, Trump se enfrenta a una disyuntiva de alto coste: aceptar un acuerdo desfavorable para los intereses de Estados Unidos o llevar a cabo una invasión terrestre que tendría consecuencias catastróficas y que no le garantizaría tampoco conseguir sus objetivos.
Este comunicado llega después de que la república islámica hiciese llegar a Estados Unidos un documento con sus propuestas para alcanzar la paz, al que Trump respondió mostrando su escepticismo pero comprometiéndose a analizarlo.
"El margen de maniobra de Estados Unidos para tomar decisiones se ha reducido", asegura la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, sin perder de vista que el impacto económico internacional de la crisis ha convertido la negociación en una carrera contrarreloj para la Casa Blanca.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último