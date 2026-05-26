Irán se reserva "el derecho a responder" al ataque de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado a Estados Unidos de violar su espacio aéreo con un ataque en el sur del país y ha advertido que se reserva "el derecho legítimo a responder", a pesar del alto el fuego en vigor y de los progresos que ambas partes han confirmado en las negociaciones de un acuerdo de paz.

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Si bien no se han reportado víctimas o daños en territorio iraní, el cuerpo armado ha apuntado que los sistemas de defensa antiaérea de la república islámica derribaron un dron norteamericano y atacaron otro vehículo no tripulado y un avión de combate, que salieron de la escena para evitar ser alcanzados.

En todo caso, estas acciones, para el ministerio de Exteriores iraní, demuestran "la falta de compromiso" de Estados Unidos con alcanzar un acuerdo e introducen nuevos motivos para la desconfianza. Y si el departamento público ha apostado por "no dejar ningún mal sin respuesta", el comandante de la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musavi, ha apostado por que la réplica sea "rápida y decisiva".

Y es que la incursión de Estados Unidos en el sur de Irán se produce tras varios días en los que la versión de Washington sobre la marcha del diálogo es ratificada desde Teherán, lo que permitía augurar una pronta resolución del conflicto en Oriente Próximo. Las buenas sensaciones las confirmaba ayer el mercado, con una bajada del petróleo, que hoy, no obstante, ha vuelto a subir y a superar la barrera de los 100 dólares el barril.