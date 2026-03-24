Israel bombardea gasolineras en Líbano mientras avanza en su invasión del país

En el marco del conflicto abierto con Irán, el ejército de Israel ha bombardeado un total de cinco puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, para crear "una zona de seguridad" siguiendo "el modelo" aplicado en Gaza.

La justificación para arrasar con esas infraestructuras civiles es que por ellas se desplazaban terroristas de Hezbolá, según ha planteado el ministro de Defensa del país hebreo, quien ha avanzado que a partir de ahora su ejército "controlará" el resto de puentes.

Y, tras incidir en que la milicia chií cometió "un grave error" al atacar a Israel en respuesta al asesinato del anterior líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha subrayado que "pagará un alto precio", como le ha ocurrido a Hamás en territorio palestino. Y, de paso, ha confirmado que los "cientos de miles" de libaneses desplazados a causa de sus bombardeos no podrán regresar a su hogar hasta que la seguridad de los israelíes que viven al sur de la frontera esté garantizada.

En paralelo a estos ataques, el ejército israelí también ha estado bombardeando gasolineras en Líbano, con el pretexto de que "abastecen camiones que trasladan armas y terroristas" de Hezbolá. "No permitiremos que se cause daño a los ciudadanos de Israel", han declarado las fuerzas armadas.

Hasta la fecha, según el último balance oficial, las autoridades libanesas elevan la cifra de muertos a manos de Israel por encima del millar de personas desde que comenzó el ataque a Irán, el pasado 28 de febrero. No obstante, las incursiones militares ya se venían produciendo en los últimos meses, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.