Israel concede a Milei su máxima distinción civil por ser "un aliado clave"

Diplomacia

Herzog justifica la condecoración en que Milei apoya al país hebreo, "como ferviente sionista, en las buenas y en las malas", incluso un momento como el actual, en el que "dar la espalda a Israel se ha vuelto más frecuente que nunca"

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el Muro de las Lamentaciones
El presidente de Argentina, Javier Milei, en el Muro de las Lamentaciones

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado que otorgará la medalla de honor del país —la máxima distinción civil— a su homólogo en Argentina, Javier Milei, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y a su" firme y constante compromiso" con el país hebreo, lo que ha llevado a la república sudamericana a ser "un aliado clave" de Tel Aviv.

El líder de La Libertad Avanza recibirá esta condecoración en su próxima visita a Israel, en la que participará en la ceremenia de conmemoración del Día de la Independencia con el encendido de una antorcha.

"En un momento en que una campaña sigue a otra y dar la espalda a Israel se ha vuelto más frecuente que nunca, el presidente Milei representa un liderazgo valiente y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas", ha argumentado Herzog como fundamento para la concesión de esta medalla.

Noticias relacionadas
Trump invita a Erdogan, Al Sisi y a Milei a formar parte de su junta de paz para Gaza

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats