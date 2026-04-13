Israel concede a Milei su máxima distinción civil por ser "un aliado clave"
Diplomacia
Herzog justifica la condecoración en que Milei apoya al país hebreo, "como ferviente sionista, en las buenas y en las malas", incluso un momento como el actual, en el que "dar la espalda a Israel se ha vuelto más frecuente que nunca"
El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado que otorgará la medalla de honor del país —la máxima distinción civil— a su homólogo en Argentina, Javier Milei, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y a su" firme y constante compromiso" con el país hebreo, lo que ha llevado a la república sudamericana a ser "un aliado clave" de Tel Aviv.
El líder de La Libertad Avanza recibirá esta condecoración en su próxima visita a Israel, en la que participará en la ceremenia de conmemoración del Día de la Independencia con el encendido de una antorcha.
"En un momento en que una campaña sigue a otra y dar la espalda a Israel se ha vuelto más frecuente que nunca, el presidente Milei representa un liderazgo valiente y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas", ha argumentado Herzog como fundamento para la concesión de esta medalla.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
NO POR INTRUSISMO LABORAL
Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos
NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DIGITAL
Prohibido el uso de los móviles en las aulas gallegas hasta tercero de la ESO
MENOR DESAPARECIDO
Buscan a un joven de 17 años desaparecido en A Coruña desde el domingo