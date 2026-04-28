Israel reivindica nuevos ataques en Líbano pese al alto el fuego

Nuevos ataques de Israel en el sur y el este de Líbano. En concreto, contra una veintena de infraestructuras que atribuye a la milicia chií Hezbolá, a pesar del alto el fuego negociado con la mediación de Estados Unidos; y que dejan como resultado dos soldados del país hebreo heridos, uno de ellos de gravedad.

Según el reporte diario del ejército israelí, el objetivo de estos ataques fueron depósitos de armas y plataformas de lanzamiento, así como un emplazamiento utilizado para la fabricación de armas que, según su criterio, la milicia pretendía reactivar.

Por tanto, la campaña militar israelí en Líbano no ha cejado, pese al alto el fuego teóricamente en vigor y prorrogado la semana pasada. De hecho, Benjamin Netanyahu ha reivindicado que sus tropas tienen "libertad de acción" para eliminar "amenazas inmediatas y emergentes".

Tanto es así que, ayer mismo, un total de cuatro personas perdieron la vida y otras 51 resultaron heridas, incluidos tres niños, según el balance del ministerio de Sanidad libanés.

Sin embargo, para Israel, el hecho de que dos de sus soldados hayan resultado heridos supone "una violación de los entendimientos de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá".

Desde que se retomaron los ataques, el pasado 2 de marzo, el número de víctimas en Líbano supera ya los 2.520 muertos y los 7.800 heridos.