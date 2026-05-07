Israel vuelve a atacar Beirut en medio de alto el fuego

Después del brutal ataque de Israel contra la capital de Líbano, en el que murieron casi 300 personas el pasado 8 de abril, las tropas del país hebreo han vuelto bombardear Beirut en medio del alto el fuego.

El objetivo de esta nueva agresión, según han justificado, era el comandante de una unidad de élite de Hezbolá, a quien responsabiliza de disparos contra comunidades y soldados israelíes.

"Ningún terrorista goza de inmunidad; el largo brazo de Israel alcanzará a todos los enemigos y asesinos. Prometimos garantizar la seguridad de los residentes del norte. ¡Así es como actuamos y así es como seguiremos actuando!", ha reivindicado el ejército del país hebreo.

Según la cadena de televisión Al Mayadeen, en el ataque han perdido la vida al menos dos personas, y otras siete han resultado heridas; mientras otro canal, Al Manar, ha precisado que varios misiles se dirigieron contra un edificio residencial en Haret Hreik, en los suburbios del sur de la ciudad.

Mientras tanto, las negociaciones de paz entre Israel y Líbano continúan estancadas, toda vez que el presidente Aoun exige el cese de los bombardeos de su vecino del sur antes de sentarse a dialogar.

Junto con los fallecidos en el ataque de Beirut, las fuerzas armadas de Israel han acabado con la vida de otras seis personas en otros dos bombardeos en la zona sur. En esa región, ocupada por Israel, cuatro soldados de este país han resultado heridos como consecuencia del impacto de "un dron con explosivos".

Balance

Por el momento, el ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en más de 2.700 las víctimas mortales y en 8.300 los heridos a causa de las agresiones de Israel desde el pasado 2 de marzo.