Italia acelera la digitalización de sus hospitales con una inversión de 380 millones de euros

Italia acelera la modernización tecnológica de su sanidad pública. El gobierno que encabeza Giorgia Meloni ha abierto un concurso de 380 millones de euros para renovar las historias clínicas electrónicas y los sistemas de información de laboratorio, dos infraestructuras digitales que son clave para el funcionamiento de hospitales y centros sanitarios.

La contratación se ha dividido en seis lotes. Tres cubrirán el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de las aplicaciones informáticas y otros tres los servicios necesarios para acompañar a los centros sanitarios en la reorganización. Y, aunque el importe inicial asciende a 380 millones, podría alcanzar los 478,8 millones de euros en función de posibles ampliaciones.

Con el buzón abierto hasta el próximo 5 de noviembre para que las empresas presenten sus ofertas, este concurso forma parte de una cartera de contratación sanitaria sensiblemente mayor. En los últimos meses, Italia ha puesto en marcha acuerdos para digitalizar la gestión y la logística hospitalaria y ha movilizado unos 2.500 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y tecnológica de los edificios del ámbito de la salud, y el programa de compras contempla nuevas actuaciones para continuar extendiendo la digitalización sanitaria.

En concreto, el ejecutivo italiano pretende llevar la inteligencia artificial desde el tratamiento de los datos hasta la logística de los propios hospitales, así como a los sistemas de imagen médica y anatomía patológica; y estas inversiones se suman a la compra de nuevos ecógrafos por un valor máximo estimado de 227 millones de euros.