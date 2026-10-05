La sanidad privada redefine el mapa de la movilidad internacional

La sanidad se ha convertido en una partida cada vez más importante para quienes reparten su vida entre varios países. El coste de las pólizas médicas internacionales aumentó alrededor de un 18% en el último año; una subida que empieza a pesar en las decisiones de quienes se plantean cambiar su residencia para trabajar, invertir o retirarse.

El dato procede del último índice de costes sanitarios de SIP Medical Family Office, una consultora suiza que compara sesenta de los destinos más relevantes para expatriados, directivos internacionales y familias con grandes patrimonios con el fin no de medir cuánto cuesta el seguro privado convencional en cada país, sino mantener una atención médica privada de alto nivel cuando la vida transcurre entre diferentes lugares.

Para ello, el estudio analiza las primas ofrecidas por siete aseguradoras a tres personas de distinta edad, sexo y nacionalidad, siempre con coberturas comparables, y las diferencias son considerables. Estados Unidos sigue siendo el mercado más caro y, junto con Arabia Saudí, registra aumentos cercanos al 33% en el último año. Por detrás, con un encarecimiento entre el 25 y el 30%, se sitúan países como Reino Unido, Mónaco, China y Emiratos Árabes Unidos; que contrastan con España, Francia, Japón o Grecia, donde el alza se contiene por debajo del 12%.

“Los costes de la sanidad privada están aumentando rápidamente en casi todos los mercados”, advierte Kevin Bürchler, consejero delegado de SIP Medical Family Office, que atribuye los mayores costes a factores como el envejecimiento, la mayor esperanza de vida y el interés creciente por la medicina preventiva.

El precio de estar cubierto

Estados Unidos continúa siendo, con amplia diferencia, el mercado más caro. Una póliza médica internacional cuesta allí una media de 23.987 dólares al año, alrededor de 21.370 euros. Desde Asia le siguen Hong Kong, con unos 17.240 euros, Singapur (15.690) y China (13.570), mientras el top 5 lo completa un año más Reino Unido, con aproximadamente 13.350 euros.

Pero pese a que la foto de los cinco destinos más caros no cambia, sí empieza a visualizarse un cambio en los siguientes puestos del ranking. La factura comienza a elevarse en destinos de Oriente Próximo, como prueba la aparición de Dubái en sexta posición con un coste anual medio de unos 10.820 euros. La construcción de hospitales privados, la extensión de los seguros médicos y la llegada de residentes internacionales con elevada capacidad adquisitiva están impulsando la demanda de especialistas, diagnósticos avanzados y tratamientos de última generación.

El informe detecta una dinámica similar en otros grandes destinos de la riqueza internacional. Hong Kong, Singapur, Suiza y Mónaco combinan una creciente población extranjera adinerada con algunos de los costes privados más elevados, derivados también de una mayor demanda de hospitales prémium o especialistas internacionales.

España conserva su ventaja

En cuanto a España, mantiene una posición comparativamente favorable. En la edición anterior del índice, el coste medio de una póliza internacional rondaba los 9.000 dólares anuales, unos 8.000 euros, y el aumento registrado desde entonces continúa siendo inferior a la media mundial.

Además, su combinación de red hospitalaria, especialistas, calidad de vida y costes todavía contenidos refuerza el atractivo del país para profesionales extranjeros, jubilados o estudiantes internacionales y familias que dividen las estaciones del año entre varias residencias.