Italia suspende su acuerdo de defensa con Israel en medio de las tensiones en Líbano

Ataque a Irán

Imagen de archivo de una reunión entre los primeros ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, e Italia, Giorgia Meloni
Imagen de archivo de una reunión entre los primeros ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, e Italia, Giorgia Meloni

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha decidido suspender la renovación del acuerdo de defensa entre su país e Israel, firmado en 2003 y que implica el intercambio de equipamiento militar y otras tecnologías, en medio de las tensiones por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano y la Franja de Gaza.

Meloni, que no ha dado más detalles sobre este paso, ha recalcado la importancia de "seguir trabajando para hacer avanzar las negociaciones de paz" en el golfo Pérsico y "hacer todos los esfuerzos posibles para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz", que ha descrito como "crucial" para el país europeo.

Sin embargo, las autoridades del país hebreo han optado por minimizar la importancia de esta decisión, pues únicamente se trata de un memorando de entendimiento "sin sustancia real", en palabras del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar.

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