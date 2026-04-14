Trump avanza nuevas conversaciones con Irán en Pakistán

Cumplidos ya siete días desde el anuncio de tregua en Irán, y tras un fin de semana de negociaciones infructuosas en Islamabad, el presidente de Estados Unidos ha apuntado que las conversaciones de paz podrían continuar en Pakistán.

De hecho, en declaraciones a The New York Post, Trump ha sugerido que "en los próximos dos días" podría haber noticias desde ese país asiático, tras elogiar además al jefe del Estado Mayor de su ejército por el "excelente" trabajo que está llevando a cabo en la mediación entre Washington y Teherán.

No obstante, también ha abierto la puerta a que los contactos prosigan en un lugar "algo más céntrico". "Europa tal vez", ha añadido, antes de indicar que tiene "otro lugar en mente".

Al término de las reuniones del fin de semana, su vicepresidente, JD Vance, había apuntado que la responsabilidad de dar el siguiente paso recaía sobre Irán, toda vez que la delegación de la república islámica se levantó de la mesa alegando que debía regresar para "obtener la aprobación" de la propuesta estadounidense.

En todo caso, tras constatar el desacuerdo, el inquilino de la Casa Blanca anunció que llevaría a cabo su propio bloqueo del estrecho de Ormuz, impidiendo el paso a todos los buques que utilizasen los puertos iraníes, e Irán amenazó con extender la inseguridad al resto de dársenas del golfo Pérsico.