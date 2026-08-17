El jefe del Ejército iraní ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses

El comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha ofrecido una recompensa de 30.000 dólares, unos 21.500 euros, por matar o capturar a miembros de las fuerzas estadounidenses, mientras Teherán asegura que mantendrá su "resistencia" frente a Estados Unidos e Israel.

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos 21.500 euros) o 5.000 millones de riales iraníes", declaró Hatami, según la agencia oficial iraní IRNA.

El anuncio se produce en un momento de fuerte tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes ha asegurado que continuará su estrategia de confrontación en la región "hasta la derrota total" de sus enemigos y el cumplimiento de las demandas de la población iraní.

El jefe del equipo negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Irán ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Qalibaf sostuvo que ninguno de los dos países habría conseguido alcanzar los objetivos que, según Teherán, perseguían con el inicio de sus ataques contra Irán el pasado 28 de febrero.

Entre esos objetivos, el presidente del Parlamento iraní situó un cambio de régimen y el fin de la autoridad de los ayatolás.

Las declaraciones de Hatami y Qalibaf reflejan la posición de las autoridades iraníes en un escenario marcado por la escalada de las tensiones militares y las amenazas cruzadas entre las partes.