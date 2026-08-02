Jornada negra en Gaza, con 18 muertos en ataques israelíes a pesar del acuerdo con Hamás

Al menos 18 palestinos han muerto, dos de ellos niños, en una nueva serie de ataques ejecutados por el ejército de Israel contra distintos puntos de Gaza. Todo ello, a pesar del compromiso de Hamás de entregar las armas a cambio del cese de los bombardeos israelíes sobre la franja costera al hilo del plan de paz impulsado por Trump.

Estos 18 fallecimientos de hoy se han producido en un total de seis ataques perpetrados por Israel en distintos puntos de Gaza, y elevan por encima de 1.200 los palestinos muertos a manos del país hebreo desde la firma del alto el fuego, en octubre del pasado año.

Tomando como referencia la ofensiva militar iniciada por Israel a raíz de los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.350 víctimas mortales.

Rechazo del plan de paz

Esta dura jornada de ataques se produce dos días después de que la milicia palestina aceptase acompasar su desarme con la retirada de Israel de Gaza, siempre y cuando no se produjesen nuevos ataques y el ejército del país hebreo cumpliese con la retirada de la franja.

Y mientras el presidente Trump se mostraba "muy contento" con el acuerdo alcanzado, y aseguraba que Israel también lo estaba, Netanyahu no ha vuelto a hablar en público desde entonces.

Sí lo hizo uno de sus ministros, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, para quien retirar las tropas "equivale a dar luz verde a Hamás para que se organice para la próxima masacre". "Los asesinatos selectivos en Gaza deben continuar. Hay que fomentar la emigración e Israel debe imponerse", reivindicó así la colonización del territorio palestino.