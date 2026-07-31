Hamás accede a entregar las armas si Israel se retira de Gaza

Hamás accede a entregar las armas. En el marco de un acuerdo para poner fin definitivamente a la guerra, la milicia palestina ha aceptado una hoja de ruta que acompasa su desarme con la retirada de Israel de Gaza, siempre y cuando no se produzcan nuevos ataques por parte del ejército del país hebreo.

"El compromiso de la ocupación de detener la agresión es el punto de partida esencial para establecer un calendario de acuerdos", subraya Hamás a través de un comunicado oficial al que ha tenido acceso La Región Internacional, en el que precisa que su desarme ya se recogía en el plan de Trump, acompañado de otras cuestiones que han de cumplirse para seguir avanzando, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos y de la comunidad internacional.

Así, ha recordado que el grupo explicitó su renuncia a las armas a cambio de la retirada de las tropas israelíes y del cese de los ataques, algo que no se ha ocurrido, y que el proceso debía discurrir con la entrada en funcionamiento del comité administrativo para regir Gaza, el despliegue de fuerzas de protección internacionales, la reconstrucción de la región y el reconocimiento del estado de Palestina.

Ahora, ante los mediadores de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, mantienen el comportamiento "responsable y positivo" que les llevó a aceptar su desarme en busca de la paz, ya que lo importante ahora es "proteger al pueblo palestino y satisfacer sus necesidades humanitarias".

Pero mientras la milicia exhibe voluntad de seguir avanzando en la hoja de ruta hacia la paz en Gaza, el gobierno de Israel todavía no se ha pronunciado sobre el acuerdo. Sí lo ha hecho su ejército, que ha vuelto a matar en el enclave palestino —en esta ocasión, a un integrante del ala militar del grupo armado—, y también el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, para quien retirar las tropas "equivale a dar luz verde a Hamás para que se organice para la próxima masacre". "Los asesinatos selectivos en Gaza deben continuar. Hay que fomentar la emigración e Israel debe imponerse", ha reivindicado hoy mismo la colonización del territorio palestino.

A pesar de ello, y de que Benjamin Netanyahu guarda silencio, el presidente Trump se ha mostrado "muy contento" con el acuerdo alcanzado y ha asegurado también que "Israel está muy contento".

¿Qué debe ocurrir antes?

En una publicación a través de sus redes sociales, Trump ha apuntado que "una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán" y "la fuerza internacional de estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza".

"Este acuerdo representa un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino", ha enfatizado el inquilino de la Casa Blanca, para poner en valor que también "Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas".

No obstante, y a pesar de que la Junta de Paz de Gaza urge ya a ambas partes a rubricar el pacto, Ghazi Hamad, miembro de la delegación negociadora de Hamás, ha explicado a Al Jazeera que la entrega del armamento "no comenzará hasta que se complete la primera fase del acuerdo".