Trump, a Netanyahu: "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí"

El anuncio del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de retomar los ataques sobre Beirut en medio del alto el fuego para negociar la paz en Oriente Próximo, ha sido demasiado para Trump. Si bien el presidente de Estados Unidos aseguró ayer que había mediado entre el premier del país hebreo y Hezbolá para poner en pausa los bombardeos sobre Líbano a través de una "productiva" llamada telefónica, fuentes conocedoras de la conversación aseguran que ambos mandatarios mantuvieron ayer un duro enfrentamiento verbal, durante el cual el inquilino de la Casa Blanca habría llegado a llamar "puto loco" a su amigo Bibi.

"Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", habría llegado a verbalizar Trump, según Axios, antes de cuestionar la escalada militar en Líbano en vísperas de nuevas reuniones entre los dos países en Washington: "¿Qué coño estás haciendo?".

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En un contexto de difíciles negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, el anuncio de ayer Netanyahu de que volvería a bombardear la capital libanesa provocó que Teherán amenazase con atacar Israel, bloquear por completo los estrechos de Ormuz y de Bab el Mandeb y suspender toda negociación con Estados Unidos. Fue necesaria entonces la mediación de Trump, quien avanzó que las tropas israelíes regresarían de Beirut y que tampoco la milicia chií llevaría a cabo ninguna acción militar contra el país hebreo.

La filtración de la conversación telefónica entre Trump y Netanyahu evidencia las diferencias entre ambos mandatarios en lo que atañe a la situación de Oriente Próximo. El republicano, que afronta las elecciones de medio término en noviembre, aspira a normalizar al menos el comercio internacional con la reapertura del estrecho de Ormuz, pero la pretensión de Israel pasa por extender su control en la región.

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De hecho, el gobierno Netanyahu ya hizo pública su voluntad de reproducir con sus vecinos del norte "el modelo de Gaza", sus vecinos del norte. Esa hoja de ruta implica no solo seguir aniquilando al pueblo libanés —van más de 3.300 muertos en los últimos tres meses—, sino también "destruir todas las casas" en las aldeas libanesas próximas a la frontera para establecer una zona de seguridad controlada por el país hebreo. De hecho, ayer mismo, el primer ministro israelí asumió la retirada de sus tropas de Beirut, pero se reafirmó en que los planes sobre el sur de Líbano siguen en marcha.

"Estados Unidos se lo prohíbe"

No es la primera vez que Trump tiene que intervenir para poner freno a las ansias bélicas de Netanyahu.

Ya el pasado mes de abril, el magnate neoyorquino publicó en sus redes sociales: "Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta". De fondo, sus intentos de imponer una tregua que favoreciese un acuerdo de paz entre ambos países mediterráneos.