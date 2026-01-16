Julio Iglesias niega las acusaciones de abusos sexuales: “Nunca había sentido tanta maldad”

El cantante español Julio Iglesias niega las graves acusaciones de abusos sexuales y laborales formuladas por dos de sus extrabajadoras, que le han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales esta madrugada, el artista expresa su “profundo pesar” y niega de forma tajante todas las acusaciones.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, afirma Iglesias en el texto, en el que responde por primera vez de forma directa, a las denuncias presentadas por dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe.

El cantante asegura que defenderá su inocencia hasta el final y denuncia la gravedad del daño causado a su reputación. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, subraya.

En el comunicado, Iglesias también agradece públicamente las muestras de apoyo recibidas tras la publicación de los testimonios en un reportaje conjunto de elDiario.es y Univision. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluye.